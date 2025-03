Weil eine wichtige Baugenehmigung fehlte, stockten die Arbeiten an der provisorischen Brücke, die in Roßlau über die Gleise der Bahn führen wird. Die Stadt Dessau-Roßlau ist aber zuversichtlich, dass nun weitergebaut und der Termin gehalten wird.

Arbeiten an Behelfsbrücke in Roßlau beginnen nach Baustopp endlich - Ist Termin zu halten?

Roßlau/MZ. - Die wegen fehlender Genehmigungen bislang nicht begonnenen Arbeiten an der Behelfsbrücke in Roßlau sind am gestrigen Montag aufgenommen worden. Das teilte die Stadt auf Anfrage der MZ mit.