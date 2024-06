In Sachsen-Anhalt waren zum 1. Januar 2024 insgesamt 1.220.279 Pkw für den Verkehr zugelassen. 41.614 davon in Dessau-Roßlau.

Dessau-Rosslau/MZ. - In Sachsen-Anhalt waren zum 1. Januar 2024 insgesamt 1.220.279 Pkw für den Verkehr zugelassen. Diese Zahl hat das Statistische Landesamt in Halle herausgegeben. Die meisten Fahrzeuge gab es demnach im Landkreis Harz mit 123.841 Pkw, die wenigsten in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau mit 41 614 Pkw. Das sind 53 weniger als vor einem Jahr.

Bezogen auf 1.000 Einwohner gab es zum 1. Januar 2024 im Bundesdurchschnitt 582. Der Wert ist im Vergleich zum Vorjahr (1. Januar 2023: 586 Pkw je 1 000 Einwohner) leicht zurückgegangen.

Innerhalb von Sachsen-Anhalt war die Pkw-Dichte im Saalekreis mit 630 sowie im Landkreis Börde mit 626 Pkw je 1.000 Einwohner am höchsten. Am geringsten war sie in der kreisfreien Stadt Halle mit 393 sowie in der Landeshauptstadt Magdeburg mit 466 Pkw je 1.000 Einwohner. Dessau-Roßlau kam auf 522.

Auffällig ist in der Doppelstadt noch eine Zahl: Hinter dem Landkreis Jerichower Land (2,2 Prozent) hat Dessau-Roßlau mit 2,0 Prozent den höchsten Anteil an Cabrios. In der Stadt waren zum 1. Januar 834 offene Fahrzeuge zugelassen.