Wechsel im Oktober Ansprechpartnerin für 19.000 Firmen - IHK-Geschäftsstelle in Dessau hat neue Leiterin

In der IHK-Geschäftsstelle Halle-Dessau in der Langen Gasse in Dessau hat es einen Wechsel gegeben. Zum 1. Oktober hat Stefanie Schmidt-Pforte die Leitung übernommen. Was sie vor hat.