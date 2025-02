Ein Unbekannter hat sich in ein Hotel eingebucht - und eine Handynummer hinterlassen. Die Frau hinter der Nummer hat nur eine Erklärung.

Das Hotel rief direkt bei der 53-jährigen Frau in Dessau an.

Dessau/MZ. - Einen besonders dreisten Betrugsfall hat eine 53-jährige Frau im Polizeirevier Dessau-Roßlau angezeigt. Nach ihren Angaben hatte sie am Sonnabend, 1. Februar, gegen Mittag einen Anruf von einem Hotel bekommen. In diesem wurde ihr mitgeteilt, dass eine offene Rechnung für eine Übernachtung vorliege. Die Frau erklärte, dass sie sich zu keinem Zeitpunkt in diesem Hotel aufgehalten habe.

Der Mitarbeiter verwies darauf, dass bei der Anmeldung eine Kopie eines Ausweises sowie ihre Telefonnummer als Kontakt hinterlassen und im weiteren Verlauf das Hotel ohne Begleichung der Rechnung verlassen wurde.

Die Frau gab an, dass ihr Ende Juli 2024 ihre Handtasche entwendet wurde. So kam der Täter möglicherweise an ihre Telefonnummer. Die Hotel-Übernachtung selbst war allerdings preiswert: Der entstandene Schaden wurde mit etwa 50 Euro beziffert.