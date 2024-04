Schocknachricht für alle Fans von Annemarie Eilfeld. Wie die Sängerin, die ursprünglich aus Dessau-Roßlau stammt, mitteilte, hat ein irrer Stalker ihren einjährigen Sohn Elian mit dem Tod bedroht. Was genau passiert ist.

Dessau-Roßlau/DUR. - Seit knapp sieben Jahren sind Annemarie Eilfeld und ihr Verlobter Tim Sandt bereits ein glückliches Paar. Für die DSDS-Halbfinalistin wurde ihr Glück mit der Geburt von Sohnemann Elian im August 2022 schließlich perfekt.

Im Interview mit Promiflash erzählt die Sängerin, die in Wittenberg geboren wurde und in Dessau-Roßlau aufwuchs, dass im Netz jemand Morddrohungen gegen ihren 20 Monate alten Sohne Elian ausgesprochen habe. Ein Schock für die kleine Familie. "Es war richtig schlimm. Es war so schlimm, dass ich alleine mit Elian überhaupt nicht mehr irgendwohin gefahren bin", erzählt sie. Ausflüge mit ihrem Sohn seien für die 33-Jährige eine Zeit lang nur noch mit Begleitung infrage gekommen.

Annemarie Eilfeld wandte sich mit Morddrohungen an die Polizei

Die ehemalige Bewohnerin des "Sommerhaus der Stars" habe sich gemeinsam mit ihrem Partner Tim an die Polizei gewandt. Diese habe dem Paar dazu geraten, ihren Account und ihre Aktivitäten auf Instagram vorerst einzuschränken.

Lesen Sie auch: Schlagerstar Annemarie Eilfeld nach TV-Auftritt im Krankenhaus

Daran hielt sich die 33-Jährige nach eigenen Angaben und postete vorerst keine privaten Inhalte mehr. Jedem Fremden gegenüber sei sie automatisch misstrauisch eingestellt gewesen. "Du guckst dir gefühlt wirklich jeden ganz genau an", erzählt sie von den Erfahrungen in der Zeit nach den Drohungen.

Lesen Sie auch: Diese zehn Reality-TV-Stars kommen ursprünglich aus Sachsen-Anhalt

Ständig habe sie sich beobachtet gefühlt und gefragt, ob jemand gerade mit seinem Handy Fotos oder Videos von ihr und ihrem Sohn gemacht haben könnte.

Annemarie Eilfeld: Bekam sie die Morddrohungen im vergangenen Jahr?

Wann genau sie die Morddrohungen bekam, verrät die Sängerin nicht. Doch bereits im vergangenen Oktober schrieb sie in einer ihrer Instagram-Storys, dass etwas Erschütterndes passiert sei, aber sie keine Details nennen wolle. Möglicherweise handelte es sich schon damals um die Drohungen gegen ihren Sohn.

Inzwischen weiß die Polizei auch, um wen es sich bei dem Stalker handelt. Deswegen dürfte die kleine Familie wieder beruhigter schlafen können. Mittlerweile tauchen hin und wieder auch private Schnappschüsse auf Instagram auf, aber ohne dabei das Gesicht von Sohn Elian zu zeigen.