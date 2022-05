Gebaut wird auch am Haus Anhaltisches Theater: Dessaus größte Freitreppe wird für 16.000 Euro saniert

Sie dürfte noch aus der Bauzeit des Theaters stammen. Sanierungsarbeiten sind darüber hinaus aber auch am Großen Haus geplant. Die Stadt als Eigentümerin stellt dafür in diesem Jahr rund 900.000 Euro zur Verfügung. Was geplant ist.