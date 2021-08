Anhalt-Sport trauert um Meeting-Sprecher und ZDF-Legende Wolf-Dieter Poschmann

Dessau/MZ - Die Organisatoren des Dessauer Leichtathletikmeetings „Anhalt“ trauern um den langjährigen ZDF-Sport-Moderator Wolf-Dieter Poschmann. „Die Nachrichte von seinem Tod hat uns tief getroffen“, schreibt Meeting-Direktor Ralph Hirsch auf der Facebook-Seite des Vereins „Anhalt Sport“. „Unsere Gedanken sind bei seiner Frau, seiner Familie und seinen Freunden.“

Poschmann war fast zwanzig Jahre lang die Stimme des „Anhalt-Meetings“ im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion. „Von 1999 an war er ein wesentlicher Mitgestalter“, erinnert Hirsch. In Vorbereitungen des Anhalt Meetings habe man sich öfter mit ihm getroffen. Poschmann habe immer versucht, das Dessauer Leichtathletik-Event gemeinsam inhaltlich zu entwickeln und zu verbessern.

„Mit seiner Leidenschaft für die Leichtathletik, seinem Fachwissen, seine schier unerschöpflichen Informationen über alle Athleten, seinem Witz und seinem Humor hat er uns alle begeistert“, erklärte Hirsch. Als Stadionmoderator habe Poschmann mit seiner unvergleichlichen Art am Mikrofon immer Gänsehaut-Stimmung erzeugt und in all den Jahren Zehntausende mitgerissen und fasziniert. „Das war einzigartig und einfach nur groß.“

Poschmann war 20 Jahre lang als Sportjournalist für das ZDF tätig - und dort ein ebenso fachkundiger wie beliebter Begleiter vor allem der Leichtathletik-Wettbewerbe. „Poschmann konnte diese Momente auch deswegen so leidenschaftlich kommentieren, weil er selbst lange als Leichtathlet auf der Bahn und auf der Straße gestanden hatte“, so Hirsch. „Uns und der gesamten Leichtathletik-Familie sowie den Leichtathletik-Fans wird es extrem schwerfallen, in Zukunft auf seine Expertise und seine ,Stimme der Leidenschaft’ zu verzichten. Wir werden Poschi in tiefer Dankbarkeit ein ehrendes Andenken bewahren.“