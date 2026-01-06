Die Sekundarschule am Schillerparkt in Dessau soll zu einer Gemeinschaftsschule umgewandelt werden. Wieso das Auswirkungen auf Gymnasien haben könnte.

Angst vor Schließung eines Dessauer Gymnasiums - Sekundarschule wird zu Gemeinschaftsschule

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Sekundarschule am Schillerpark soll zum Schuljahr 2026/27 in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt werden. Das wurde am 10. Dezember in der letzten Stadtratssitzung des vergangenen Jahres beschlossen. Das Konzept sieht vor, dass nicht für alle Klassen gleichzeitig die Änderung stattfindet, sondern zunächst nur für die neuen Fünftklässler. Nach dem positiven Stadtratsentscheid wird als Nächstes das Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt darüber beraten.