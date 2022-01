Angetrunkener Renault-Fahrer fährt in Roßlau auf Seat auf - 23.000 Euro Schaden

Der Unfall ereignete sich in der Dessauer Straße in Roßlau.

Rosslau/MZ - Ein angetrunkener Renault-Fahrer hat am Montagabend in Roßlau einen Verkehrsunfall verursacht. Das hat die Polizei mitgeteilt. Eine 19-jährige Fahrerin eines Seat hatte gegen 19.55 Uhr die Dessauer Straße in Roßlau in Richtung Burgwallstraße befahren. Beim Abbiegen in eine Einfahrt musste die junge Frau verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihr fahrenden 40-jährige Fahrer des Renaults fuhr auf.

Die 19-Jährige und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten vom Unfallort abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 23.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer des Renaults unter Alkoholeinfluss stand. Der Test vor Ort ergab einen Wert von über einem Promille. Nach der Blutprobenentnahme wurde ein Verfahren eingeleitet.