An ungewöhnlicher Stelle - Kleine Pizzeria öffnet im Dessauer Stadtzentrum

Zwischen Philanthropinum und Schloßplatz in Dessau hat am Freitag die „Napoli Pizzeria“ eröffnet.

Gharith Abdulsalam (r.) und sein Bruder Haidar in der neuen Pizzeria.

Dessau/MZ - Es tut sich etwas in der Dessauer Innenstadt. Den Sorgen und Problemen der Dessauer Gastronomen zum Trotz hat am Freitag in der Marktstraße 9 - zwischen Gymnasium Philanthropinum und Schloßplatz - eine kleine Pizzeria eröffnet.

Blick auf die Pizzeria in der Marktstraße. (Foto: Thomas Ruttke)

Gharith Abdulsalam und sein Bruder Haidar arbeiten für den Inhaber Mohammed Nur. Die Gaststätte mit Außensitz hat nach Angaben der Betreiber von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 22 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag.