Mannheimer Straße und Junkersstraße Ampel-Ausfall sorgt für Chaos in Dessau - Stadtverwaltung gibt Not-Reparatur in Auftrag

Am Karfreitag wurde an der Dessauer Kreuzung Mannheimer Straße und Junkersstraße bei einem Unfall eine Fußgängerampel zerstört. Mit Folgen. Am Mittwoch gab es einen schweren Unfall.