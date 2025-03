Seit über 1.000 Tagen in Folge geht Comedian Wigald Boning jeden Tag einmal draußen baden. Am Montag, 31. März, war das nicht anders.

Am Tag nach Auftritt in Dessau: Wigald Boning geht am Pegelturm in der Goitzsche baden

Dessau/Bitterfeld/MZ. - Seit über 1.000 Tagen in Folge geht Comedian Wigald Boning jeden Tag einmal draußen baden und hat darüber auch schon ein Buch geschrieben, das wenig überraschend „Herr Boning geht baden“ heißt: Am 1004. Tag - direkt nach seinem ausverkauften Auftritt im Mitteldeutschen Theater in Dessau - zog es Boning am Montag an die Goitzsche bei Bitterfeld.

„Sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bitterfeld“, zitierte Boning aus dem Roman „Flugasche“ von Monika Maron - und stieg dann direkt am Pegelturm in das kalte Wasser - in goldener Badehose und mit Cowboy-Hut.

Begleitet wurde Boning von Bernhard Hoëcker, mit dem er am Abend zuvor bei der Show „Gute Frage“ gemeinsam auf der Bühne im Theater von Dieter Hallervorden gestanden hatte. Hoëcker filmte das Bade-Abenteuer per Drohne für den Instagram-Kanal von Boning, der inzwischen 230.000 Follower hat. Für die es jeden Tag ein Bade-Abenteuer gibt.

Das Bitterfelder Bad endete schnell. „Hoffentlich kommt der Sommer bald“, sagte Boning, während er in Richtung Parkplatz schlurfte, „Bitterfeld ist bitterkalt.“

Im Mai 2023 hatte Boning schon einmal einen Auftritt in Dessau. Damals war der Comedian in der Nähe des Eierschneiders direkt in der Mude Baden gegangen. Auch damals konnte man das auf Instagram verfolgen.