Am alten Pfarrhaus von Mühlstedt haben Gabriele und Thomas Altmann ein Hof-Café eröffnet

Mühlstedt/MZ - Wer am Wochenende durch das Dörfchen Mühlstedt fuhr, konnte es eigentlich kaum übersehen. Ein kleiner gelber und komplett gedeckter Kaffeetisch direkt an der Dorfstraße verriet es auch jenen Passanten, die im Vorfeld nichts darüber gehört hatten. Gabriele und Thomas Altmann hatten am Sonnabend erstmals die Pforten zu ihrem eigenen kleinen Hofcafé geöffnet.

In dem großzügigen Garten und auf dem Hof des alten Pfarrhauses, welches die Altmanns seit mittlerweile über 20 Jahren bewohnen, werden die Ehegatten künftig am Wochenende Kaffeespezialitäten und Kuchen anbieten und so die Mühlstedter und Gäste dazu einladen, auf ihrem idyllischen Grundstück ein wenig zu verweilen. Das eigentliche Café befindet sich im alten Stall des Dorfgrundstücks, den der Pfarrer früher zur Selbstversorgung nutzte. Altmann hatte ein gutes Jahr an dem Projekt gearbeitet.

Gabriele und Thomas Altmann haben Hof und Stall am alten Pfarrhaus ein neues Gesicht gegeben. (Foto: Hübner)

Es wurde unter anderen Arbeitsschritten Wasser, Abwasser und Strom verlegt. Die Wände im Stall mussten komplett verputzt werden und auch die vielen alten Balken wurden abgeschliffen. „Auch die meisten der Möbel habe ich selbst gebaut“, verwies Thomas Altmann auf die Theke und einige der Tische, die nicht nur im Inneren des komplett sanierten und liebevoll hergerichteten Stalls aufgestellt werden.

Der ehemalige Kulturjournalist und Mitarbeiter des hiesigen Bauhausmuseums hatte insbesondere die coronabedingte Auszeit genutzt, die Arbeiten voranzutreiben und dabei viel handwerkliches Geschick unter Beweis gestellt. „Ich hatte halt viel Zeit“, sagte der heute 69-Jährige, „und das war schon lange so ein Traum meiner Frau.“ Wie glücklich seine Gabriele darüber ist, konnten ihr alle Gäste zweifelsfrei ansehen. Irgendwann auf einer Familienfeier, die eben auf diesem Hof des alten Pfarrhauses abgehalten wurde, kam ihr die Idee. „Ein Hofcafé - das wär’s doch!“, erinnerte sie sich. Und auf den nun vollendeten Traum angesprochen: „Das ist einfach nur schön.“

„In allererster Linie freue ich mich, dass es mir gelungen ist, ihn zu überreden“, schmunzelte Gabriele Altmann. Die ehemalige Kirchenmusikerin der Landeskirche Anhalt hatte für ihre ersten Gäste sogar ein ganz besonderes Bonbon parat, denn Christiane Thal und Gerald Manske von der Anhaltischen Philharmonie in Dessau komplementierten die kleinen Kaffeerunden im Garten mit Haus- und Hofmusik, was die ausgeprägte Idylle perfektionierte. Auch Ortsbürgermeister Jan Düben ließ es sich am Samstag nicht nehmen, die stolze Café - Inhaberin mit einem Blumengruß zu beglückwünschen. „Das ist schön geworden“, sagte er gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung, „Ich denke das ist auch für unser ganzes Dorf ein positives Zeichen und ein Mehrwert.“

Eine besondere Überraschung für das glückliche Ehepaar hatte Steffen Leischner im Gepäck. Der Berliner Zeichner und Illustrator - seit Jahrzehnten enger Freund der Familie - überreichte ein Bild, was im Café freilich noch am gleichen Tag einen Ehrenplatz fand.