Die Feuerwehr am Einsatzort in der Dessauer Parkstraße. Dort brannte am Samstag gegen 0.30 Uhr ein Carport.

Dessau/MZ - - Dessau-Roßlauer Feuerwehren haben in der Nacht zum Samstag in der Dessauer Parkstraße einen in Flammen stehenden Carport gelöscht. Das Bauwerk befand sich auf dem Gelände der Deutschen Bahn. Die Einsatzkräfte wurden in der Nacht gegen 0.30 alarmiert. Die Helfer mussten sichvor den Löscharbeiten durch schlecht zugängliches und stark von Pflanzen bewachsenes Gelände einen Weg bahnen. Am Einsatzort brannte nach Angaben der Berufsfeuerwehr auch Unrat sowie ein Fahrzeugwrack unbekannter Bauart. Den Sachschaden schätzte die Berufsfeuerwehr auf rund 15.000 Euro.

An der Einsatzstelle waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Kühnau, sowie Kochstedt mit insgesamt 20 Einsatzkräften und sechs Einsatzfahrzeugen.