Zwischen Mildensee und Kapen hat es am Dienstagabend ein Feuer gegeben. Der Schaden liegt bei 10.000 Euro.

Die Feuerwehren waren am Dienstag zwischen Mildensee und Kapen gefordert.

Mildensee/MZ. - Zwischen Mildensee und Kapen hat es am Dienstagabend ein Feuer gegeben.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten war die Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Vor Ort hatte es in einer alten leerstehenden Waldhütte am Straßenrand gebrannt, in der Müll und Unrat lagerte. Da die Flammen auch auf Bäume übergriffen, die sich im Umkreis befanden, entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Insgesamt waren fünf Fahrzeuge und 32 Kräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen.