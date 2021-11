„Alles hat ein Ende“: Fleischerei Rozek schließt Laden in Roßlau und hat eine gute Nachricht

Das Rozek-Team am letzten Verkaufstag.

Roßlau/MZ - „Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“, lautet ein ulkiges Lied aus den 80ern. Zum Lachen war den Roßlauern aber nicht zumute, als die Nachricht durchsickerte, dass die alteingesessene Fleischerei Rozek in der Hauptstraße schließt, weil ein Nachfolger fehlt.

Doch Sylvia Klickermann (und Andrea Müller , die am Samstag, dem letzten Verkaufstag, hinter der Theke standen, hatten doch noch eine gute Nachricht für die Kunden: Der Fleischer ist gerettet! Es hat sich doch ein Betreiber gefunden, der Ende der Woche, nach einer kurzen Pause, weitermacht. So mancher Roßlauer hat die Nachricht mit Freudentränen in den Augen zur Kenntnis genommen, heißt es.