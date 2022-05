Alarm in Dessau: Feuerwehr rückt zum Einsatz ins Rathauscenter aus

Die Berufsfeuerwehr ist am Freitag kurz nach 15.30 Uhr Richtung Rathauscenter ausgerückt.

Feuerwehrfahrzeuge am Freitag vor dem Dessauer Rathauscenter

MZ/Dessau/Sal - Kurzer Schreck in Dessaus Innenstadt: Die Berufsfeuerwehr ist am Freitag kurz nach 15.30 Uhr Richtung Rathauscenter ausgerückt. In der Shopping-Mall hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort stellte sich dies jedoch als Fehlalarm heraus.

Wie die Einsatzleitung MZ vor dem Rathaiscenter mitteilte, sei eine defekte Sprinkleranlage der Grund für den Alarm gewesen. Nach wenigen Minuten konnten die Feuerwehrleute, die mit vier Einsatzfahrzeugen ausgerückt waren, wieder abrücken.