Aktion für sechsjährigen krebskranken Jungen in Halle: Dessauer „Biker zeigen Herz für Kinder“ sind dabei

Dessau/Halle/MZ/HTH. - Am Sonntag sind 200 Motorräder aus Sachsen-Anhalt nach Halle-Südstadt gefahren, um einem sechsjährigen Jungen einen seiner letzten Wünsche zu erfüllen.

Er wollte sehr gerne mit vielen Bikern auf einem Motorrad sitzen, sagt Karl-Heinz Richter von „Biker zeigen Herz für Kinder“ aus Dessau. Das Kind ist unheilbar an Krebs erkrankt, weiß er, und als die „Biker zeigen Herz für Kinder“ von seinem Wunsch erfahren hatten, stand für sie fest, diese Aktion müssen sie unbedingt unterstützen und starteten einen Aufruf.

80 Biker aus Dessau-Roßlau und Umgebung haben sich auf den Weg gemacht

Rund 80 Biker aus Dessau-Roßlau und Umgebung, so zum Beispiel aus Köthen, waren diesem gefolgt und hatten sich am Sonntag gemeinsam nach Halle auf den Weg gemacht. Getroffen hatten sie sich an der Tankstelle in Dessau-Süd.

Die Freude bei dem kleinen Jungen über die große Schar der angereisten Biker war groß. So entstand denn auch ein Bild, bei dem er auf einem Motorrad sitzend zusammen mit allen verewigt ist.