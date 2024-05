Extrem hohe Kosten für Abwasser 30 Cent für jede Klospülung: Ärger um Abwasserentsorgung bei Vereinen in Dessau

Die Vereine am Dessauer Leopoldshafen sind nicht ans Abwassernetz angeschlossen. Die Entsorgung ist für sie zehnmal so teuer und die Kosten steigen immer weiter an. Die Stadtwerke lehnen eine Verallgemeinerung der Kosten ab.