Trauriger Weihnachtsbaum in Dessau: „Es war ein Experiment und es hat leider nicht funktioniert“

Der Weihnachtsbaum in Dessau ist am Abend eher dunkel.

Dessau/MZ. - „Macht doch eine Mitmachaktion daraus. Jeder, der will, kann was Weihnachtliches mitbringen und anhängen.“ „Mega, die Idee“, „Ein trauriger Anblick“ – die Einträge auf Facebook unter dem Stichwort Dessauer Adventsmarkt reihen sich aneinander. Und sie reiben sich aktuell an der nicht funktionierenden Weihnachtsbaumbeleuchtung im Herzen des Marktes vor dem Rathaus Dessau.