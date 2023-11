Am Freitag liefen die letzten Vorbereitungen für den Dessauer Adventsmarkt und die Inbetriebnahme der Eisbahn. Montag, 16 Uhr, ist die offizielle Eröffnung. Bis wann auf der Bahn Runden gedreht werden können, das entscheidet sich am Montag.

Adventsmarkt in Dessau vor der Eröffnung - Eisbahn am Rathaus wird zum Wettlauf mit der Zeit

Dessau/MZ. - Dirk Merkel, Betreiber des Dessauer Adventsmarktes, blickt Freitagmittag etwas skeptisch gen Himmel. Über das strahlende Blau und die Sonne kann er sich gerade nicht so richtig freuen. Denn die dünnen Pfützen, die sich auf der Eisbahn bilden, hätten schon längst zu Eis werden sollen. Was ab Montag, wenn um 16 Uhr der Adventsmarkt für die Besucher offiziell öffnet, einer der Höhepunkte, wenn nicht gar der Höhepunkt sein soll, ist am Freitag quasi noch im Rohbau.