Der junge Thüringer Waldeselhengst Herbert hat Dessau für einige Zeit verlassen. Was er in Erfurt lernen soll.

Abschied von Besucherliebling im Tierpark Dessau - Esel Herbert soll in Erfurt zur „Schule“ gehen

Waldesel Herbert in der Eselgruppe in Erfurt

Dessau/MZ. - Der junge Thüringer Waldeselhengst Herbert, der im Sommer aus dem Tierpark Suhl in den Tierpark Dessau zog, hat Dessau für einige Zeit verlassen.

Am vergangenen Donnerstag wurde er mit einem Transporter nach Erfurt gefahren. Herbert wird die nächsten Monate in der großen Eselgruppe des Thüringer Zooparks Erfurt verbringen und im Frühjahr bei einem Beweidungsprojekt der Landeshauptstadt Erfurt dabei sein. Dies dient seiner Sozialisierung, so ein Sprecher der Stadt Dessau-Roßlau.

Herbert soll Stammhalter der Thüringer Waldeselzucht im Tierpark Dessau werden

„Der Abschied fällt schon sehr schwer, aber unser Herbert muss noch viel lernen,“ sagt Tierpflegerin Alexandra Märker. „Uns ist es wichtig, dass Herbert ordentlich sozialisiert wird, bevor er Stammhalter der Thüringer Waldeselzucht im Tierpark Dessau wird“, kommentiert Tierparkleiter Jan Bauer Herberts Reise.

Der junge Waldeselhengst, den viele Besucher in ihr Herz geschlossen und lieb gewonnen haben, wird also wieder zurückkehren. Sogar extra Postkarten und Magnete mit Bildern von Herbert waren angefertigt und auch sehr gut verkauft worden. Bis zu seiner Rückkehr sind die beiden Eselstuten Wilma und Maike weiterhin im Tierpark Dessau zu sehen. Zur Fortpflanzung sind sie im Moment aber noch zu jung.

hüringer Waldesel gehören zu den bedrohten lokalen Haustierrassen Mitteldeutschlands

Thüringer Waldesel werden sehr selten gehalten und gehören zu den alten und bedrohten lokalen Haustierrassen Mitteldeutschlands. Als zukünftig neue Bewohner des zweiten Stalls auf dem Anhaltischen Lehrbauernhof gehören sie zusammen mit Hausmaus, Hausratte und Hauskatze zu den einstigen Begleitern des Menschen.