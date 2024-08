Im Roßlauer Elbesportpark wird am Freitagabend, 23. August, ab 18.30 Uhr ein besonderes Fußballspiel angepfiffen.

Ab 18.30 Uhr rollt heute in Roßlau der Ball.

Rosslau/MZ/WMI. - Im Roßlauer Elbesportpark wird am Freitagabend, 23. August, ab 18.30 Uhr ein besonderes Benefiz-Fußballspiel angepfiffen. Die Germania-Allstars, die schon eine gewisse Zeit lang in „Fußballer-Rente“ sind, empfangen das Team „Schulle&Friends“. Der komplette Erlös des Spiels geht an die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung.

Schon vor Partie werden verdienstvolle Roßlauer Fußballer wie Robin Wilke, Matthias Rohr und der ehemalige Teamleiter der ersten Roßlauer Mannschaft, Christian Lorenz, vom aktiven Fußballsport verabschiedet. Die beiden 35-jährigen Wilke und Rohr waren über viele Jahre als Spieler und als Trainer der ersten und zweiten Mannschaft für die Schifferstädter im Einsatz. Dabei haben Wilke 132- und Rohr 107-mal in einem Pflichtspiel für den Verein aus dem Elbesportpark die Schuhe geschnürt. Derweil war der heute 39-jährige Christian Lorenz jahrelang als Mannschaftsleiter in der ersten Männermannschaft von Germania Roßlau aktiv. „Er hat sich praktisch akribisch um alles gekümmert und hatte dabei immer ein offenes Ohr für die Spieler“, erinnert sich Matthias Rohr.

Wenn dann um 18.30 Uhr der Anpfiff ertönt, werden die hoffentlich zahlreichen Zuschauer im Elbesportpark immerhin 19 ehemalige Roßlauer Fußballgrößen und heutige Vereinslegenden begrüßen können. Gecoacht wird das Allstar-Team am Freitagabend von einem Trio. Germania Vereinspräsident Gert Möbius, Thomas Rohr und Christian Lorenz stehen bei den Gastgebern an der Linie.

Sebastian „Schulle" Schulz, Stiftungspate und Gründer von „Schulle&Friends“ reist mittlerweile seit sieben Jahren von Stadion zu Stadion, um die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung zu unterstützen. Mit im Gepäck hat er eine bunte Mischung aus ehemaligen Profifußballern, ehemaligen Profisportlern und Hobbyfußballern. Bei den Spielen kamen schon über 140.000 Euro zusamme. Für 2024 liegt die erreichte Spendensumme bislang bei 31.000 Euro.