Abfallgebühren in Dessau-Roßlau bleiben stabil

Die Gebühren für die Abfallentsorgung bleiben in Dessau-Roßlau stabil.

Dessau-Roßlau/MZ - Gute Nachrichten für alle Dessau-Roßlauer im kommenden Jahr: Der Stadtpflegebetrieb will alle Gebühren, etwa für die Abfallabholung und die Tonnen, für Container und die Entsorgung auf dem Wertstoffhof im Jahr 2023 beibehalten und nicht erhöhen. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die am heutigen Dienstag im Betriebsausschuss des Stadtpflegebetriebs auf der Tagesordnung steht und abgestimmt wird. Wenn der Stadtrat am Mittwoch dann auch noch zustimmt, ist der Verzicht auf eine Erhöhung sicher.