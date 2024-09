Reparaturarbeiten auf Autobahn A9 bei Dessau wird in Richtung Berlin voll gesperrt: Ab 19 Uhr ist die Auffahrt Dessau-Ost dicht

Nach mehreren Vollsperrungen in Richtung München wird am Montag, 16. September, die A9 bei Dessau in Richtung Berlin gesperrt. In der Nacht wird in Dessau-Roßlau deutlich mehr Verkehr erwartet.