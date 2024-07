Dessau/MZ. - Auf der A9 bei Dessau sind am Freitag und Sonntag wieder 350 Autofahrer geblitzt worden.

Am Freitag hatte der Blitzer an der gewohnten Stelle zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Dessau-Ost in Fahrtrichtung München gestanden. Hier wurden insgesamt 7.314 Fahrzeuge gemessen. Bei der an dieser Stelle erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h wurden 162 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 186 km/h.

Am Sonntag stand der Blitzer in der Gegenrichtung - und zwar zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Coswig in Fahrtrichtung Berlin. Hier sind durch die Baustelle derzeit nur 80 km/h erlaubt. Es wurden insgesamt 10.950 Fahrzeuge gemessen, von denen 188 zu schnell waren. Der Spitzenreiter hatte 116 km/h auf dem Tacho.