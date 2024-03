In der Poststraße im Dessauer Stadtzentrum ist es am Freitag, 8. März, zu einem Unfall gekommen.

93-Jährige verschätzt sich beim Einparken - Unfall mit Sachschaden in der Poststraße in Dessau

Die Polizei war in der Poststraße in Dessau gefordert.

Dessau/MZ. - In der Poststraße im Dessauer Stadtzentrum ist es am Freitag, 8. März, zu einem Unfall gekommen. Eine 93-jährige Dessauerin wollte kurz vor 12 Uhr mit ihrem Mercedes rückwärts in eine Parklücke vor der dortigen Stadtsparkasse fahren. Das allerdings misslang.

Sie verschätzte sich und kollidierte mit einem anderen Mercedes, der in einer Parklücke danebenstand. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.