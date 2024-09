In Roßlau hat am Samstagabend, 21. September, die Suche nach einer vermissten Rentnerin ein glückliches Ende gefunden.

87-jährige Rentnerin in Roßlau verschwunden: Suche mit Fährt und Hubschrauber führt zu Happy End

Ein Hubschrauber fliegt in die Dunkelheit.

Die 87-jährige Frau aus Roßlau war gegen 20.40 Uhr vermisst gemeldet worden. Laut der Mitteilenden war die Seniorin von einem abendlichen Spaziergang nicht zurückgekehrt. Bei der knapp zweistündigen Suche kamen ein Fährtenhund und ein Polizeihubschraubers zum Einsatz. Am Ende war der Einsatz erfolgreich.

Die Frau wurde in einem Waldstück in der Nähe ihres Wohnortes geschwächt, aber unverletzt aufgefunden. Eine routinemäßige Untersuchung erfolgte im Städtischen Klinikum in Dessau.