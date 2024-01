Dessau/MZ. - 811 Kinder kamen im Jahr 2023 im Städtischen Klinikum Dessau zur Welt. Das waren 30 Babys weniger als im Vorjahr (841). Bei den 811 Säuglingen handelt es sich um 391 Mädchen und 420 Jungs. Es waren 789 Einlings- und 10 Zwillinge-Geburten darunter. Insgesamt gab es im Kreißsaal 801 Entbindungen, so der Sprecher des Städtischen Klinikums Dessau.

„Jeden Tag begleiten wir hier zwei bis drei Geburten und stehen den Familien in den sicher aufregendsten Stunden zur Seite. Die medizinische Rundum-Versorgung steht für uns hierbei an erster Stelle. Dies betrifft nicht nur die Hebammen und Schwestern in den Kreißsälen, sondern auch die angegliederte Mutter-Kind-Station“, so die Leitende Oberärztin Dr. med. Ellen Galender.

Mit den 811 Kindern bewegt sich das Klinikum wieder auf Vor-Corona-Niveau. Im Jahr 2019 waren es „nur“ 793 Babys. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 waren es mit 917 sowie 943 Kindern deutlich mehr.