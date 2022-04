81 neue Corona-Fälle in Dessau-Roßlau gemeldet - Stadt nennt erstmalig wieder Inzidenz

Der Inzidenz in Dessau-Roßlau lag nach RKI-Angaben am Donnerstag bei 878,3.

Dessau-Rosslau/MZ - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat am Donnerstag 81 neue Corona-Fälle von Betroffenen im Alter von zwölf bis 97Jahre gemeldet.

Der vom Robert-Koch-Institut in Berlin errechnete Inzidenzwert liegt bei 878,3. Die Stadt hat ihn am Donnerstag erstmalig wieder gemeldet. Zuletzt hatte man wegen Rückständen bei der Meldung der Corona-Fälle darauf verzichtet, da die Zahl nicht aussagekräftig war. Der Meldeverzug lag am Donnerstag noch bei 234 Fällen, hatte aber in der Hochphase weit über 1.000 betragen.

Der Inzidenzschnitt im Land betrug 729,7. Nur der Altmarkkreis Salzwedel und der Burgenlandkreis waren noch über 1.000.

Im Klinikum in Alten wurden am Donnerstag 16 Patienten betreut. Eine ungeimpfte Person liegt auf der Intensivstation.