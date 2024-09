81-jähriger Ladendieb muss in Haft: Rentner wird in Halle erwischt und in Dessau-Roßlau gesucht

Blick in die Hauptbahnhof in Halle.

Halle/Dessau/MZ. - Nach einem Diebstahl im Hauptbahnhof in Halle ist ein 81-jähriger Mann im Gefängnis gelandet. Der Senior hatte am Sonnabend, 14. September, gegen 13.45 Uhr einen Einkaufsmarkt in Halle mit verschiedenen Waren verlassen, ohne diese zu bezahlen. Bei der Kontrolle und der Personalienüberprüfung des Mannes wurde bekannt, dass zwei Staatsanwaltschaften per Vollstreckungshaftbefehl nach dem 81-Jährigen suchten.

Bereits im September 2023 hatte ihn das Amtsgericht Dessau-Roßlau wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen verurteilt. Weder zahlte der Mann den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich trotz ergangener Ladung dem Strafantritt. In der Folge erließ die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau vor zwei Wochen, am 3. September, einen Vollstreckungshaftbefehl.

Ein weiterer Haftbefehl folgte acht Tage später durch die Staatsanwaltschaft Dresden. Hier war der 81-Jährige im April dieses Jahres durch das Amtsgericht Dresden wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Auch hier wurde beides ignoriert.

Die Beamten nahmen den Rentner fest und mit zur Bundespolizei am Hauptbahnhof. Den haftabwendenden Betrag in Summe von 2.850 Euro konnte der Gesuchte nicht aufbringen und wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem erhielt er eine erneute Strafanzeige wegen Diebstahls.