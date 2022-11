800 Euro in Geldautomat gefunden - Dessauerin bringt Geld zum Polizeirevier

800 Euro Bargeld hat eine 26-jährige Dessauerin beim Geldabheben am Bankautomaten in der Franzstraße entdeckt.

Dessau/MZ - 800 Euro Bargeld hat eine 26-jährige Dessauerin beim Geld abheben am Bankautomaten in der Franzstraße am Mittwoch 2. November gegen 12.30 Uhr im Geldautomaten gefunden.

Da sie vor Ort keinen Eigentümer oder Mitarbeiter des Geldinstitutes antreffen konnte, brachte sie das Geld zum Polizeirevier und übergab es den Beamten. Ob sich der Vergessliche schon gemeldet hat, ließ die Polizei offen.