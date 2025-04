Vor dem Landgericht Dessau hat ein Prozess gegen einen 65-Jährigen begonnen, dem jahrelanger schwerer sexueller Missbrauch an seinen Kindern vorgeworfen wird. Der Mann bestreitet die Taten.

65-Jähriger in Dessau angeklagt - Vater soll Tochter und Sohn über 700 Mal missbraucht haben

Prozess am Landgericht

Dessau-Rosslau/DPA/MZ. - Vor dem Landgericht Dessau hat am Mittwoch ein Prozess gegen einen 65-jährigen Mann begonnen, dem jahrelanger schwerer sexueller Missbrauch an Kindern in 725 Fällen vorgeworfen wird.