Dessau/MZ. - Im Tierpark wird der Herbst traditionell mit einem bunten Fest eingeläutet. Am kommenden Wochenende, 12. und 13. Oktober, ist es wieder soweit: Zum nunmehr sechsten Mal laden Team und Förderverein gemeinsam mit vielen Partnern zum Herbstmarkt ein, der von Jahr zu Jahr immer mehr Tierliebhaber, Familien und Freunde von Handwerkskunst und kulinarischen Genüssen begeistert.

An beiden Tagen öffnen sich um 10 Uhr die Tore des Tierparks für das herbstliche Programm. Vielfältige Händler bieten vor der Kulisse des historischen Mausoleums jeweils bis 17 Uhr ihre regionalen Produkte, handgefertigte Arbeiten sowie interessante Erzeugnisse aus aller Welt an, die zum Stöbern und Entdecken einladen. „Wir freuen uns, in diesem Jahr auf der Marktwiese gut bekannte Gesichter wiederzusehen und neue Gesichter in der Marktrunde willkommen zu heißen“, verkündet Tierparkleiter Jan Bauer. „Wir wollen die Vielseitigkeit des Handwerks aufzeigen und natürlich auch kulinarische Abwechslung bieten.“

Kleine Schnitzmeister sind gefragt

Denn ein weiteres Highlight dürfte das Wildschwein am Spieß sein, in dessen Genuss Feinschmecker auf dem diesjährigen Herbstmarkt kommen können. Das gastronomische Angebot umfasst herzhafte Spezialitäten ebenso wie Süßspeisen für Naschkatzen.

Mit Ponyreiten, Kinderschminken und Laubspielhaufen können Kinder auf dem Herbstmarkt ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Dank der Unterstützung des Drogeriemarktes dm und der Tierparkfreunde Dessau wird auch das beliebte Kürbisschnitzen wieder für leuchtende Augen sorgen - und die Schnitzreste dienen als Futter für die Tiere des Tierparks. Darüber freut sich Obertierpflegerin Marion Schüler besonders. „Die Schnitzreste wandern direkt als Futter zu den Tieren. Denn die haben in Vorbereitung auf den Winter besonders viel Appetit.“ Auch die Kragenbären Anastasia und Dimitry müssen sich auf die Winterruhe vorbereiten. Im Herbst futtern sie sich daher eine Energiereserve aus saisonalem Obst und Gemüse wie Kürbissen, Äpfeln, Möhren oder auch Nüssen an.

Auch in diesem Jahr können Futterspenden an beiden Tagen an Tor 1 (Jahreskarteneingang/ Spätausgang) abgegeben werden. Eine Führung zu den herbstlichen Highlights im Tierpark findet täglich 14 Uhr statt. Treffpunkt ist der Eingangsbereich.

Im Mausoleum lockt die Ausstellung von Ramona Taterra zum Besuch

Alles in allem verspricht der sechste Herbstmarkt im Tierpark Dessau ein Fest der Begegnung, des Entdeckens und des Genießens zu werden.

Das Mausoleum ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Neben der Ausstellung zur Geschichte des Herzogtums Anhalt, der einzigartigen Architektur und der Arbeit der Jugendbauhütte kann noch die Ausstellung „Seid ihr noch da“ von der Berliner Künstlerin Ramona Taterra besichtigt werden.