58-Jähriger droht mit Gasexplosion - Frau aus Dessau-Roßlau ruft die Polizei

Coswig/Dessau - Im Coswiger Ortsteil Bräsen hat es am Dienstagabend einen Polizeieinsatz gegeben, in den Spezialkräfte des Landeskriminalamtes involviert waren. Das hat die Polizeiinspektion in Dessau am Mittwoch mitgeteilt. Zuvor hatte ein Mann gedroht, Propangas zur Explosion zu bringen.

Gegen 19 Uhr hatte eine 55-jährige Frau aus Dessau-Roßlau die Polizei über eine mögliche Gefahrenlage informiert. Die Frau war mit ihrem 58-jährigen Partner aus Coswig in einem lokalen Baumarkt gewesen und hatte dort Propangas erworben. Vor Ort sei sie mit ihrem Partner in Streit geraten, so ein Polizeisprecher. Der Mann habe am Ende damit gedroht, das Gas in einem Gebäude in Bräsen zur Explosion zu bringen. Dann habe er den Baumarkt verlassen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Maßnahme konnte der 58-Jährige wenig später in Bräsen festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Der Mann wurde in eine medizinische Einrichtung verbracht. (mz)