5.000-Euro-Fahrrad von Autogepäckträger gestohlen - Seat in Kochstedt beschädigt

Dessau/MZ - Fahrraddiebe haben es in Dessau immer öfter auf Räder abgesehen, die auf Fahrradgepäckträgern an Autos gesichert sind. Einen neuen Fall hat die Polizei am Dienstag gemeldet.

Ein 31-Jähriger hatte am Sonntagabend gegen 19 Uhr seinen Seat im Hauerwinkel im Ortsteil Kochstedt abgestellt. Auf einem Träger am Fahrzeugheck hatte sich ein angeschlossenes Fahrrad der Marke „Specialized“ befunden. Am Montag gegen 7.45 Uhr musste er feststellen, dass unbekannte Täter gewaltsam den Träger beschädigten und das Fahrrad entwendet hatten.

Dabei wurde das Heck des Fahrzeuges beschädigt. Der Gesamtschaden wurde mit etwa 5.000 Euro angegeben.