40 Millionen Euro investiert - Pharmaunternehmen Merz baut Standort in Dessau-Roßlau aus

Das Pharmaunternehmen Merz hat massiv in den Standort in Dessau-Roßlau investiert und will rund 50 neue Arbeitsplätze schaffen.

Merz Pharma baut den Standort in Dessau-Roßlau aus

Dessau-Roßlau/DPA - Das Pharmaunternehmen Merz hat rund 40 Millionen Euro in seinen Standort in Dessau-Roßlau investiert. Von dem Geld wurden eine Abfüllanlage sowie ein Multifunktionsgebäude gebaut, wie eine Sprecherin der Investitions- und Marketinggesellschaft (IMG) Sachsen-Anhalt am Mittwoch mitteilte. Außerdem würden durch den Ausbau 50 neue Arbeitsplätze entstehen. Die IMG betreut das Unternehmen im Land.

Merz stellt im Biopharmapark Dessau-Roßlau seit 2002 ästhetische und neurologische Produkte her. Das Unternehmen richtet nach Angaben der Sprecherin nun seine Herstellung auf „besonders umsatzstarke Produkte“ aus, wie etwa Xeomin, das bei neurologischen Bewegungsstörungen eingesetzt wird, und Bocouture, ein Produkt für die ästhetische Medizin.

Seinen Hauptsitz hat das familiengeführte Unternehmen in Frankfurt am Main und verfügt über mehrere Produktionsstandorte in Deutschland und anderen Ländern.