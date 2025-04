Unter dem Titel „AltersKlasse – analog trifft digital“ startet am Wochenende im Museum für Stadtgeschichte Dessau-Roßlau eine neue Fotografieausstellung. Was Besucher erwartet.

Dessau-Roßlau/MZ. - 26 Lebensjahre trennen die beiden Dessauer Fotografen Peter Kühn und Thomas Ruttke. Zwischen einigen Aufnahmen der Künstler liegen gar 40 Jahre. Wie haben sich Dessau-Roßlau und das Gartenreich in dieser Zeit verändert? Und was ist über die Generationen erhalten geblieben? Eine ästhetisch-künstlerische Antwort darauf findet sich in der Fotoausstellung „AltersKlasse – analog trifft digital“, die am kommenden Samstag, 5. April, im Museum für Stadtgeschichte Dessau im Johannbau eröffnet. In einer kontrastreichen Schau präsentieren beide Fotografen Bilder aus Dessau und Umgebung.

Kennengelernt haben sich die Fotografen bei Kühns erster Ausstellung vor ein paar Jahren, erinnert sich Thomas Ruttke, der für die MZ als Fotograf tätig ist. Inzwischen verbindet beide nicht nur die Leidenschaft zur Fotografie, sondern auch eine gute Freundschaft. Mit den Aufnahmen des heute 84-Jährigen war Ruttke früh in Kontakt gekommen. Schon bevor er selbst professionell mit der Fotografie zu tun hatte. „Seine Bilder haben mich inspiriert – immer schon.“

Nun stellen beide gemeinsam aus. Früher beim Fotohersteller Orwo als Werks- und Werbefotograf arbeitend, hat sich Peter Kühn später selbstständig gemacht. Daher verwundert es nicht, dass er im Rahmen seiner kreativen Tätigkeit in den 80ern auch viele Bilder in der DDR aufgenommen hat. Unter anderem von Dessau-Nord.

Ausstellung „AltersKlasse – analog trifft digital“: Alte und neue Fotografien von Dessau-Roßlau und dem Gartenreich

„Ich habe diese Orte 40 Jahre später aufgesucht, um zu untersuchen, wie es heute dort aussieht“, erklärt Ruttke die Idee der Ausstellung. Doch den Besucher erwartet keine bloße Gegenüberstellung, in der alte Motive neu in Szene gesetzt werden. Denn für die fotografische Zeitreise verlässt der Jüngere die Spuren des Älteren auch hin und wieder, geht eigene Pfade. Immer mit dem Ziel „Dinge so zu fotografieren, wie sie noch keiner gesehen hat“.

Zu sehen sind vielseitige, teils dokumentarische Aufnahmen, die dem Betrachter eine ganz neue Sicht auf vermeintlich Vertrautes eröffnen. Ob verträumt-nebelverhangene Alleen, verzauberte Wasserspiegelungen, beeindruckende Landschafts- und Luftaufnahmen oder raue Stadtansichten. Die meisten der etwa 65 Fotografien – von Kühn analog, von Ruttke digital aufgenommen – kommen großformatig und in Schwarz-Weiß daher. Denn Ruttke weiß: „In Schwarz-Weiß wird das Wesentliche sichtbar.“

Zur Eröffnung am kommenden Samstag, 15 Uhr, wird es neben den Bildern auch Musik geben. Beide Fotografen stehen dann für Gespräche zur Verfügung.

Öffnungszeiten des Museum für Stadtgeschichte: Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr