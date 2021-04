36 neue Infektionen am Dienstag - Inzidenz bleibt über 150 - Droht Aus für „Click&Meet“?

Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat am Dienstag 36 Neuinfektionen gemeldet. Dabei handelt es sich um 15 weibliche und 21 männliche Betroffene im Alter zwischen fünf und 83 Jahren.

Der Inzidenzwert wurde am Dienstag mit 156,0 angegeben und ist damit den zweiten Tag in Folge über 150. Ist das auch am Mittwoch der Fall, muss in den Läden abseits des täglichen Bedarfs des „Click & Meet“ eingestellt werden.

In der Grundschule Rodleben musste am Dienstag eine Klasse in Quarantäne versetzt werden. Im Klinikum wurden am Dienstag 32 Patienten betreut, acht Patienten liegen auf der Intensivstation.

In den beiden Testzentren wurden am Montag 188 Abstriche genommen. Nach der Ausweitung der Testpflicht deutlich mehr als zuletzt. Darunter befanden sich sechs positive Testergebnisse.