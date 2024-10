Deutsche Meisterschaften 300 Aktive werden erwartet: Deutschlands beste Trampolinturner suchen in Dessau ihre Meister

In der Dessauer Anhalt-Arena finden am Freitag, 4. Oktober die Deutschen Jugendmeisterschaften im Trampolinturnen statt. Am Sonnabend, 5. Oktober, werden die Deutschen Meisterschaften im Trampolin-Synchronturnen am selben Ort ausgetragen.