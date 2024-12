Freizeit 30 Jahre „Radprofi“ in Dessau: Wie die Friedensfahrt Uwe Raab nach Dessau brachte

Seit 30 Jahren gibt es das Geschäft „Radprofi“ in der Dessauer Innenstadt. Was Radprofi Uwe Raab damit zu tun hat, wie Thomas Siegel ins Geschäft einstieg und was dieses in den drei Jahrzehnten durchmachte, erzählt er im Interview.