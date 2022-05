30.000 Euro Schaden: Unbekannte zerstören Scheiben am Bauhaus Museum Dessau

Nach Polizeiaussage wiesen drei Scheiben jeweils ein Loch und Risse auf, an einer vierten Scheibe kam es zu einer Abplatzung an der Glasoberfläche.

Dessau/MZ - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag am Mies-van-der-Rohe Platz an der Rückseite des Bauhausmuseums Dessau drei Scheiben beschädigt. Nach Polizeiaussage wiesen alle drei Scheiben jeweils ein Loch und Risse auf, an einer vierten Scheibe kam es zu einer Abplatzung an der Glasoberfläche.

Die Beschädigungen wurden vermutlich mittels Steinwürfen verursacht, heißt es. Der Schaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.