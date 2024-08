Oldtimer-Spektakel 3. Dessauer Rekordwoche steht an: Motorsport-Fans erinnern an Meilensteine der Renngeschichte

Die dritte Dessauer Rekordwoche erinnert von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. August, im Technikmuseum an die Dessauer Rennstrecke auf der A9, an dort aufgestellte Rekorde und an Fahrzeuggeschichte in Ost und West. Was geplant ist.