Dessau/MZ. - Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau ist ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Nach monatelangen Ermittlungen gegen einen 43-jährigen Mann aus Dessau wegen des Verdachts des Drogenhandels wurden am Dienstag, 24. September, die Wohnung des Mannes und zwei weitere Objekte in der Bauhofstraße, der Augustenstraße und der Möster Straße durchsucht.

Mit Erfolg: Bei der Razzia wurden etwa drei Kilogramm Marihuana und etwa 1,6 Kilogramm Methamphetamin sichergestellt. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der Verkaufswert der sichergestellten Betäubungsmittel bei über 400.000 Euro. Darüber hinaus fand die Polizei Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich, bei dem es sich vermutlich um Geld aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln handelt.

Der 43-Jährige wurde nach der Durchsuchung vorläufig festgenommen und am Mittwoch, 25. September, einem Richter am Amtsgericht Dessau vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau beantragten Haftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.