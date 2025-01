29 Frauen suchen Schutz: Wie das Frauenhaus Dessau auch 2024 zum Rettungsanker in größter Not wurde

Dessau/MZ. - Das Telefon klingelte an diesem Dienstagmorgen nahezu ununterbrochen im Frauenhaus in Dessau. Eine Bewohnerin klopfte an die Bürotür, sie wollte reden. Eine andere verabschiedete sich. Sie verlässt Dessau, um ihrem gewalttätigen Ehemann zu entkommen. Mitarbeiterin Larissa Wallner und Hannah Neukamm haben also alle Hände voll zu tun. „Es ist eigentlich wie immer“, behält Wallner in all dem Trubel die Nerven.