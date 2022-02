287 neue Corona-Fälle nach Wochenende in Dessau-Roßlau - Niedrigste Inzidenz in Sachsen-Anhalt

Dessau-Roßlau/MZ - Nach dem Wochenende hat Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt am Montag 287 neue Corona-Fälle gemeldet. 113 davon wurden am Samstag ermittelt, weitere 174 Fälle kamen am Montag dazu. Die Betroffenen sind zwischen fünf Monate und 96 Jahre alt.

Der vom Robert-Koch-Institut ermittelte Inzidenzwert für Dessau-Roßlau lag am Montag bei 1.211,0 und damit weiter deutlich unter dem Landesdurchschnitt (1.841,5). Dessau-Roßlau hat damit den niedrigsten Wert in Sachsen-Anhalt. Spitzenreiter im Land ist inzwischen der Landkreis Börde, dessen Inzidenz inzwischen bei 3.439,1 liegt. Dort kamen allein über das Wochenende 1.951 Fälle dazu.

Das Städtische Klinikum in Alten hat am Montag 52 Corona-Patienten gemeldet, die stationär betreut werden. Zwei weitere Patienten sind zurzeit auf der Intensivstation untergebracht, eine Person ist ungeimpft, eine gilt als genesen. Die Patientenzahl im Klinikum hatte sich über das Wochenende stetig erhöht - von 43 (Samstag) über 44 (Sonntag) auf besagte 52 am Montag an.