27-jähriger Mann droht in Dessau Gefängnis: Ex-Freundin hat großes Herz und bezahlt die Strafe

Der Mann wurde am Freitagvormittag auf dem Hauptbahnhof in Dessau kontrolliert.

Dessau/MZ. - Die Ex-Freundin hat am Freitag, 20. September, verhindert, dass ein 27-jähriger Mann ins Gefängnis muss. Beamte der Bundespolizei hatten den Mann am Freitag gegen 9.30 Uhr auf dem Hauptbahnhof in Dessau kontrolliert.

Eine Überprüfung seiner Personalien in der Fahndungsdatei der Polizei ergab, dass gegen den Deutschen ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau vorlag. Das Amtsgericht Dessau-Roßlau hatte bereits im Juli 2023 wegen einer nicht bezahlten Ordnungswidrigkeit gegen den jungen Mann zwei Tage Erzwingungshaft angeordnet oder die sofortige Zahlung von 55 Euro. Da der 27-Jährige sich trotz ergangener Ladung nicht dem Strafantritt gestellt hatte, erließ die Staatsanwaltschaft im März dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest und mit zur Dienststelle. Dort informierte der Mann seine Ex-Freundin per Telefon und berichtete von seiner misslichen Lage. Diese fasste sich ein Herz und bezahlte den freiheitserlösenden Geldbetrag. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen durfte der Festgenommene die Dienststelle als freier Mann verlassen.