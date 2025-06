Eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gebäude in der Kurzen Gasse in Dessau verbindet Denkmal- mit Klimaschutz. Wie das umgesetzt werden konnte.

250.000 Euro Investition in die Zukunft: Photovoltaikanlage wird in Betrieb genommen

Dessau/MZ. - Beim Passieren der Kurzen Gasse fällt sie fast nicht auf, denn sie fügen sich farblich perfekt in die Umgebung ein: die neue Photovoltaikanlage auf den Dächern der Hausnummern zwei bis zehn. Diese ist bereits seit Januar in Betrieb, was am Freitag offiziell begangen wurde. Zu diesem Anlass fand sich auch Kulturstaatssekretär Sebastian Putz auf der kleinen Grünfläche vor der Kirche St. Johannis in Dessau mit Blick auf die Anlage ein.