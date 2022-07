25. Bauhausfest im September - Bauhaus will in Dessau wieder richtig groß feiern

Zum 25. Mal lädt Stiftung Bauhaus Anfang September zum Bauhausfest nach Dessau ein. „gedippelt, gewerfelt und gestreift“ ist das Festmotto. Was alles geplan ist.

Dessau/MZ - Es wird gedippelt, es wird gewerfelt, es wird gestreift. Es wird was? „Wieder ein richtiges Bauhausfest gefeiert“, freut sich Bauhausdirektorin Barbara Steiner bereits jetzt. Nach zwei coronabedingt abgespeckten Jahren soll es wieder ein großes Fest geben - mit Umzug und allem Drum und Dran. Das sich am ersten Wochenende im September nicht nur rund ums Bauhaus abspielt, sondern auch in der Stadt und gemeinsam mit zahlreichen Partnern und Unterstützern auf die Beine gestellt wird.