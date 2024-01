„Dessau hat auf jeden Fall nen sagenhaften Karneval“ 25. Auflage steht an - Anmeldungen für großen Karnevalsumzug in Dessau-Roßlau sind möglich

Am 11. Februar werden in Dessau die Narren los sein: Der Karnevalsumzug soll Dessaus Innenstadt in ein Tollhaus verwandeln.